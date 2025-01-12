سيرين عبد النور تتلقى هدية ثمينة وتجهش بالبكاء

View this post on Instagram
A post shared by Lebanese Stars (@lebanesestars1)
A post shared by Lebanese Stars (@lebanesestars1)
توفي الممثل الأسترالي روري سايكس، الذي ظهر في برنامج "كيدي كابيرز" البريطاني في التسعينيات وعاش لاحقاً مصاباً بالشلل الدماغي، عن عمر ناهز 32 عاماً في حرائق الغابات المدمرة في لوس أنجليس.
أثارت الفنانة المصرية فيفي عبده، تفاعلاً كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها حول التفكير في الاعتزال والابتعاد عن الحياة الفنية، كما تحدثت عن حياتها الشخصية ورغبتها في التفرغ لعائلتها بعد سنوات من العمل في المجال الفني.
أحدث منشور للفنانين اللبنانيين ستيفاني عطالله وزاف الجدل بعد أن أطلا في فيديو وهما يتحدثان عبر مكالمة الفيديو، ويعلنان بطريقة غامضة عن تاريخ 15 من الشهر الجاري، مرفقاً بالكثير من الأخبار التي وردت في وسائل الإعلام عن علاقتهما.