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هل يؤجل حفل غرامي 2025 بسبب حرائق لوس أنجلوس؟
هل يؤجل حفل غرامي 2025 بسبب حرائق لوس أنجلوس؟
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هل يؤجل حفل غرامي 2025 بسبب حرائق لوس أنجلوس؟

فن

2025-01-12 | 11:38
هل يؤجل حفل غرامي 2025 بسبب حرائق لوس أنجلوس؟
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Aljadeed
هل يؤجل حفل غرامي 2025 بسبب حرائق لوس أنجلوس؟

مع اقتراب أكبر ليلة موسيقية بعد أسابيع فقط، فإن السؤال الذي يدور في أذهان كثيرين هو ما إذا كان حفل توزيع جوائز غرامي 2025 سيؤجل عن الموعد المقرر بسبب حرائق الغابات المدمرة التي اجتاحت لوس أنجلوس.

وكان مقررًا أن يقام حفل توزيع جوائز غرامي السنوي، رقم 67 يوم الأحد 2 فبراير/شباط المقبل، وسط مدينة لوس أنجلوس. وبينما يكون عادةً حدثًا براقًا للاحتفال بأكبر الفنانين وأفضل الأغاني في العام الماضي، فإن المدينة لديها أولويات أكبر حاليًا.
كشف موقع "ذا هوليوود ريبورتر"، نقلاً عن مصادر متعددة، أن المناقشات جارية إما لتأجيل عرض حفل توزيع جوائز غرامي 2025 وكل الأحداث المهمة التالية، أو تحويل البث إلى جمع تبرعات.
ويقول أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في تلفزيون "سي بي إس"، الذي كان مقررًا أن يبث الحفل، إنه من المرجح للغاية أن يُؤَجَّل حفل توزيع جوائز غرامي، لأن الحريق الذي أشعلته الرياح، في وقت سابق من الأسبوع، لا يزال نشطًا، فضلاً عن الحالة الكارثية العامة للمدينة.
 

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