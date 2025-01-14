مكسيم خليل بانتقاد لاذع للإدارة السورية الجديدة برئاسة احمد الشرع

تصدر اسم الفنان السوري مكسيم خليل محركات البحث والتريند بعد ان قدم انتقادا لاذعا للادارة السورية الجديدة برئاسة احمد الشرع.



وفي التفاصيل كتب مكسيم منشورا مطولا على حسابه في منصة X انتقد فيها قرارات الادارة الجديدة وقال:

إلى من يتخذ القرارات :

نسمع طوال الوقت من مسؤولين ووزراء بأن القطاع الصناعي و القطاع الزراعي والتجاري و المصرفي و التعليمي و البنى التحتية تعرضت لتدمير ممنهج من قبل النظام السابق …

سؤالي لكم ممكن نعرف من خلالكم شو التعريف الجديد لكلمة "ممنهج" ؟؟ و مم يتكون هذا النظام يلي عمنحكي عنه ؟ يعني هو بشار كان يروح يدمر بالليل بعد الدوام ! واسماء بعد ماتوصل الولاد عالمدرسة !

وللا عند ماهر جهاز تحكم عن بعد ؟؟؟

ماحدا ساعدهم ؟؟ خطط معهم؟؟ موّلهم ؟

ليش هو الجريمة "الممنهجة" مين منهجها ؟؟

نحاسب بعض المنفذين و منسامح المَُمنهج و يلي موّله ؟؟

يا منحاسب الكل ..يا منسامح الكل ..

هاد حق الناس علينا ..

اعتقد البعض ان اهل حماه تنازلو عن حقوقهم في الثمانينات لكن في ٢٠١١ اكتشف انه الظلم مابموت .

السلم الأهلي يبدأ من الشعور بأن الدولة تحفظ حقوق الناس بعدالة القانون.