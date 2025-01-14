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زوجة ابن رئيس الحكومة نواف سلام فنانة لبنانية.. تعرفوا من تكون
زوجة ابن رئيس الحكومة نواف سلام فنانة لبنانية.. تعرفوا من تكون
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زوجة ابن رئيس الحكومة نواف سلام فنانة لبنانية.. تعرفوا من تكون

فن

2025-01-14 | 05:04
زوجة ابن رئيس الحكومة نواف سلام فنانة لبنانية.. تعرفوا من تكون
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Aljadeed
زوجة ابن رئيس الحكومة نواف سلام فنانة لبنانية.. تعرفوا من تكون

تصدر خلال الساعات الماضية معلومات تكشف عن هوية زوجة ابن رئيس الحكومة اللبناني الجديد نواف سلام والذي تم تعيينه يوم امس الاثنين في هذا المنصب.

وعيّن القاضي نواف سلام رئيساً للحكومة اللبنانية، بعد انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، بغالبية ساحقة للأصوات.

سلام هو دبلوماسي مخضرم، وشغل عضوية محكمة العدل الدولية منذ شباط/فبراير 2018، وفي العام الماضي تم إنتخابه رئيساً للمحكمة.

أما عن زوجة ابنه وما قد لا يعرفه البعض، أن عبدالله الابن الأكبر لرئيس الحكومة نواف سلام، متزوج من الفنانة ماري- جو ناصيف، وهي mezzo soprano، معروفة بصوتها وإحساسها الرائعين، وتقدم الفن الكلاسيكي، وتحيي العديد من الحفلات.

 

ماري-جو وعبدالله كانا قد تزوجا مدنياً في عام 2019، وتحديا القوانين في لبنان، بعد أن طالبا بالزواج المدني في بلدهما، وأن يتم تسجيله فيه، وقد ضجت قضيتهما وقتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ومع انتخاب نواف سلام رئيسا للحكومة اللبنانية اعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المهتمة بالاخبار الفنية تداول فيديوهات من زفاف الثنائي.

وقبل عدة سنوات قرر الثنائي عبد الله سلام وماري جو ناصيف عقد قرانهما على اساس الزواج المدني داخل لبنان، من دون الحاجة للسفر الى قبرص او الى مكان آخر.

 

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