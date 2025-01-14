زوجة ابن رئيس الحكومة نواف سلام فنانة لبنانية.. تعرفوا من تكون

وعيّن القاضي نواف سلام رئيساً للحكومة اللبنانية، بعد انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، بغالبية ساحقة للأصوات.

سلام هو دبلوماسي مخضرم، وشغل عضوية محكمة العدل الدولية منذ شباط/فبراير 2018، وفي العام الماضي تم إنتخابه رئيساً للمحكمة.

أما عن زوجة ابنه وما قد لا يعرفه البعض، أن عبدالله الابن الأكبر لرئيس الحكومة نواف سلام، متزوج من الفنانة ماري- جو ناصيف، وهي mezzo soprano، معروفة بصوتها وإحساسها الرائعين، وتقدم الفن الكلاسيكي، وتحيي العديد من الحفلات.