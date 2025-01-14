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رحمة رياض و الكسندر علوم يخطفان الانظار بفيديو رومانسي للغاية
رحمة رياض و الكسندر علوم يخطفان الانظار بفيديو رومانسي للغاية
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رحمة رياض و الكسندر علوم يخطفان الانظار بفيديو رومانسي للغاية

فن

2025-01-14 | 09:54
رحمة رياض و الكسندر علوم يخطفان الانظار بفيديو رومانسي للغاية
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Aljadeed
رحمة رياض و الكسندر علوم يخطفان الانظار بفيديو رومانسي للغاية

تصدّر النجمة العراقية رحمة رياض محركات البحث والترند على مواقع التواصل الاجتماعي منذ الساعات الماضية الأخيرة، وذلك بعد فوز فريقها بلقب “أكس فاكتور”، حيث فاز المشترك السوري عبد الرحيم الحلبي باللقب.

وعبرت رحمة رياض عن سعادتها البالغة بفوز عبد الرحيم الحلبي باللقلب، خاصةً وأن الأخير ينتمي إلى فريقها، حيث نشرت تدوينة على حسابها الرسمي عبر منصة “اكس”، قالت فيها: “بطل فريقي عبد الرحيم الحلبي.. والله تستاهلها وفرحت لك من كل قلبي مبروك”.

وتداول رواد مواقع التواصل العديد من الفيديوهات التي توثّق فرحة رحمة رياض الكبيرة بالفوز، حيث كانت تصرخ وترقص من شدّة فرحتها، كما تداول الجمهور مقطع مصوّر يوثّق لحظة احتضان ألكسندر علوم لزوجته في كواليس البرنامج مع قبلة على الجبين، مما أثار ضجة كبيرة بين المتابعين الذين أثنوا على العلاقة الجميلة التي تجمع الثنائي العراقي الشهير.

واحتفلت رحمة بشكل مميز مع عبدالرحيم الحلبي، الذي يمثل فريقها في البرنامج، كونها أحد أعضاء لجنة التحكيم، واحتفلت رحمة رياض بالمتسابق السوري فور الإعلان عن اسمه، وتلقت التهاني من زملائها في أعضاء لجنة التحكيم وفي مقدمتهم راغب علامة والفنان فايز السعيد، الذين قدموا كذلك التهنئة للموهبة السورية، والنجاح الذي حققه بالحصول على أعلى نسبة تصويت من قبل الجمهور في الحلقة الأخيرة.


وبعد لحظة التتويج الاستثنائية التي عاشها عبدالرحيم الحلبي ورحمة رياض، قدم الثنائي ديو غنائي “ما في ليل”، أشهر الديويهات الغنائية التي قدمتها رحمة رياض في الفترة الماضية بالتعاون مع الفنان ناصيف زيتون، ليتألق الثنائي في أداء الديو على خشبة المسرح، في لحظة احتفالية بهذا النجاح الذي حققه الفنان السوري الشاب الذي قدم الأغنية بإحساس وأداء ملفت.

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