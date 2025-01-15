زوجة هاني شاكر تفاجئه على الهواء وتتغزل به: من غيره لا يمكن كان اكمل حياتي .. وهو يرد بتأثر

حل أمير الغناء العربي هاني شاكر ضيفاً مع الاعلامي اللبناني علي ياسين في الحلقة الأولى من برنامج "الفصول الأربعة" الذي انطلق مساء اليوم على شاشة الجديد.