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زوجة هاني شاكر تفاجئه على الهواء وتتغزل به: من غيره لا يمكن كان اكمل حياتي .. وهو يرد بتأثر
زوجة هاني شاكر تفاجئه على الهواء وتتغزل به: من غيره لا يمكن كان اكمل حياتي .. وهو يرد بتأثر
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زوجة هاني شاكر تفاجئه على الهواء وتتغزل به: من غيره لا يمكن كان اكمل حياتي .. وهو يرد بتأثر

فن

2025-01-15 | 14:09
زوجة هاني شاكر تفاجئه على الهواء وتتغزل به: من غيره لا يمكن كان اكمل حياتي .. وهو يرد بتأثر
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Aljadeed
زوجة هاني شاكر تفاجئه على الهواء وتتغزل به: من غيره لا يمكن كان اكمل حياتي .. وهو يرد بتأثر

حل أمير الغناء العربي هاني شاكر ضيفاً مع الاعلامي اللبناني علي ياسين في الحلقة الأولى من برنامج "الفصول الأربعة" الذي انطلق مساء اليوم على شاشة الجديد.

تخلل الحلقة حواراً شيقاً مع الفنان المصري عن تفاصيل حياته المهنية والشخصية بكل تفاصيلها منذ البداية وحتى اليوم، كاشفاً الكثير من الأسرار ولأول مرة.
وقد شهدت الحلقة مفاجأة من زوجته مباشرة على الهواء، حيث تغزلت به قائلة:"من غيره لا يمكن كان اكمل حياتي" وهكذا كانت ردة فعله.

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