هاني شاكر يختار نانسي عجرم لـ ديو غنائي في حلقة "الفصول الأربعة".. هكذا ردت
ردت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، على كلام امير الغناء العربي الفنان هاني شاكر عنها، في الحلقة الأولى من برنامج "الفصول الأربعة" الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين على قناة الجديد.
واعادت نانسي نشر مقطع الفيديو الذي تحدث فيه هاني شاكر عنها، اذ اختارها لتقديم ديو غنائي، مشيدا بأدائها وتميزها ومؤكدا انها قريبة من القلب وان العمل بينهما سيكون مميزا.
وارفقت نانسي الفيديو بالتعليق التالي: "شكرًا كتير عكلامك! وأنا اكيد بحب كون بعمل مع فنان كله احساس اسمه هاني شاكر ومن بلد قريب كتير لقلبي مصر أم الدنيا".