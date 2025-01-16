هاني شاكر يختار نانسي عجرم لـ ديو غنائي في حلقة "الفصول الأربعة".. هكذا ردت

شكرًا كتير عكلامك! وأنا اكيد بحب كون بعمل مع فنان كله احساس اسمه #هاني_شاكر ومن بلد قريب كتير لقلبي #مصر أم الدنيا ❤️ https://t.co/63v9a2KHb8 — Nancy Ajram (@NancyAjram) January 16, 2025

واعادت نانسي نشر مقطع الفيديو الذي تحدث فيه هاني شاكر عنها، اذ اختارها لتقديم ديو غنائي، مشيدا بأدائها وتميزها ومؤكدا انها قريبة من القلب وان العمل بينهما سيكون مميزا.وارفقت نانسي الفيديو بالتعليق التالي: "شكرًا كتير عكلامك! وأنا اكيد بحب كون بعمل مع فنان كله احساس اسمه هاني شاكر ومن بلد قريب كتير لقلبي مصر أم الدنيا".