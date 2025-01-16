النجوم يتفاعلون مع انتهاء الحرب في القطاع

وفي التفاصيل، كتبت النجمة الإماراتية أحلام الشامسي في تغريدةٍ لها عبر حسابها في منصة "إكس": "الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه اللهم ارحم الشهداء اللهم اجعلها هدنة كصلح الحديبية ويعقبها فتحاً كفتح مكة".بدوره هنأ النجم اللبناني راغب علامة أهل فلسطين وجميع الأبرياء التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار، واصفًا الاتفاق بالإنجاز، إذ كتب في تغريدةٍ له عبر حسابه في منصة "إكس": "بعد أكثر من 15 شهرًا من الحرب الدموية المدمرة في غزة، اُتُّفِق على وقف إطلاق النار. نبارك لأهلنا في فلسطين ولجميع الأبرياء على هذا الإنجاز، حيث تم إيقاف حمام الدم الذي دفع ثمنه الإنسانية والأطفال والأبرياء العزل".وأضاف في تغريدته: "لعن الله الحرب ومن يسببها ويقف وراءها، ولنتحد جميعًا من أجل المحبة والسلام والدفاع عن الإنسانية والتعايش والتسامح".كما أعربت النجمة السورية أصالة نصري عن سعادتها بالقرار مشيرةً إلى أنه سيوقف نزيف ألم ووجع، إذ كتبت في تغريدتها عبر منصة "إكس": "سعادة لا توصف لهالقرار اللي رح يوقف نزيف ألم ووجع ويصير وقت يرتاحوا أهلنا وحبايبنا بغزة".وأضافت: "الله يرحم شهداءنا ويحفظ أهلنا وتكون الأيام الجايه فيها الخير والعمار والنصر يكون عنوان كلّ الأيام الجايه آمين يا رب العالمين".كما علق النجم السوري سامر المصري على قرار قائلا: "لا ياسمين سوريا مات ولا زيتون فلسطين انحنى".