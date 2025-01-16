سيف علي خان يتعرض للطعن وهذا وضعه الصحي

ووفقا لشرطة مومباي، التي أدلت بتصريحاتٍ حول الحادثة، فإن المتسلل دخل في جدال مع خادمة الممثل، فما كان من الأخير إلا أن تدخل في محاولةٍ لتهدئة الموقف، ولكن الشخص المتسلل تحول إلى شخصٍ عدواني وانخرط مع سيف علي خان في مشاجرة؛ ما تسبب في إصابة الممثل بجروح طفيفة.وقال نيراج أوتاماني، الرئيس التنفيذي لمستشفى ليلافاتي الذي يقبع فيه الممثل حاليا للعلاج، لصحيفة "هندوستان تايمز": "أُدخِل الممثل في الساعة 3:30 صباحا بست إصابات، إحدى الإصابات أقرب إلى عموده الفقري".وأضاف نيراج: "نحن نجري له عملية جراحية. يقوم بالعملية جراح الأعصاب نيتين دانج، وجراح التجميل لينا جاين، وطبيب التخدير نيشا غاندي، سنخبر الجميع بمدى الضرر فقط بعد إجراء الجراحة".