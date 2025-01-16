جمال سليمان يروي حادثة مؤلمة حصلت معه في عهد الاسد

وفي لقاء اجراه جمال سليمان، كشف ان شقيقته قد تم طردها من عملها فقط لانها تواصلت معه ودافعت عن موقفه، مشيرا الى انه قد وجهت له اتهامات عدة منها العمالة والخيانة وان المهارضين للنظام هم مرتزقة.وتطرأ سليمان إلى أهمية المصالحة الوطنية وبناء مستقبل مشترك بعيداً عن الانقسامات.وفي حديثه عن التحديات الكبيرة التي تواجهها سوريا اليوم، أشار إلى ضرورة التسامح، وتجاوز الانقسام الطائفي والسياسي، والعمل على العدالة والمصالحة لتضميد الجراح: "نحن كلنا السوريين بدنا نرجع لسوريا، هي بلدنا، ما كنا عابرين ولا ضيوف".