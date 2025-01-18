وفاة والد الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز

وكان آخر ظهور لياسمين عبد العزيز، يوم أول أمس الخميس، بمناسبة عيد ميلادها الذي يصادف يوم 16 يناير، حيث ظهرت وسط أجواء من الفرح والتفاعل مع أصدقائها داخل كواليس تصوير أحد الإعلانات، ونشرت لقطات مميزة من الاحتفال الذي أضفى لمسة عفوية على المناسبة.
View this post on Instagram
A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_)
A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_)
غادر الفنان السوري جمال سليمان دمشق بعد نهاية إجازته التي قضاها في سوريا، حيث شارك الجمهور تفاصيل زيارته التي كانت بمرتبة رحلة العودة إلى الماضي بعد غياب دام أكثر من 12 عاماً.
عايدت الفنانة العراقية رحمة رياض زوجها الممثل ألكسندر علوم بمناسبة عيد ميلاده في منشور عبر حسابها على منصة انستغرام.
تطوعت النجمة العالمية سيلينا غوميز برفقة خطيبها المنتج بيني بلانكو لمساعدة متضرري حرائق الغابات في لوس أنجلوس.