وفاة والد الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز

وكان آخر ظهور لياسمين عبد العزيز، يوم أول أمس الخميس، بمناسبة عيد ميلادها الذي يصادف يوم 16 يناير، حيث ظهرت وسط أجواء من الفرح والتفاعل مع أصدقائها داخل كواليس تصوير أحد الإعلانات، ونشرت لقطات مميزة من الاحتفال الذي أضفى لمسة عفوية على المناسبة.