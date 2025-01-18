سيلينا غوميز وخطيبها في خطوة إنسانية..إليكم التفاصيل

وفي التفاصيل، ارتدى الثنائي الأقنعة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء مساهمتهما في دعم القضية الإنسانية.



وأتت هذه الخطوة لتقديم الدعم إلى رجال الإطفاء والشرطة والمتطوعين الذين يحاولون السيطرة على حرائق الغابات المستمرة في لوس أنجلوس.



وفي هذا السياق، شاركت سيلينا غوميز مجموعة من اللقطات عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام، وهي تقوم بتوزيع الطعام والماء شخصيًا على الأفراد الذين كانوا يعملون على مدار الساعة للسيطرة على الحرائق الخطيرة.



وكتبت سيلينا غوميز رسالة قصيرة مفادها: "أنا ممتنة لهؤلاء الأشخاص".

من جانبه، شارك بلانكو صورة لشاحنة محملة بعبوات من مشروبات مختلفة عبر قصص إنستغرام الخاصة به، وكتب: "شكرًا جزيلاً لكم يا رفاق"، مشيرًا إلى علامات تجارية مثل CELSIUS Energy Drinks وLiquid I.V وPrime وSuperGoop. كما نشر مقطع فيديو لصناديق مليئة بالسندويشات من متجر الجبن في بيفرلي هيلز.

وكتب المنتج الموسيقي: "شكرًا، شكرًا، شكرًا"، قبل أن يشارك صورة لأعضاء من إدارة كاليفورنيا للحراجة والحماية من الحرائق. وأضاف: "شكرًا لجميع المستجيبين الأوائل، والحرس الوطني، ورجال الإطفاء!!! أنتم أبطال حقيقيون!!!".