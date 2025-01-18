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احمد العوضي يساند ياسمين عبد العزيز بعد وفاة والدها محمد عبد العزيز
احمد العوضي يساند ياسمين عبد العزيز بعد وفاة والدها محمد عبد العزيز
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احمد العوضي يساند ياسمين عبد العزيز بعد وفاة والدها محمد عبد العزيز

فن

2025-01-18 | 15:54
احمد العوضي يساند ياسمين عبد العزيز بعد وفاة والدها محمد عبد العزيز
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Aljadeed
احمد العوضي يساند ياسمين عبد العزيز بعد وفاة والدها محمد عبد العزيز

تعيش الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز حالة من الحزن وذلك بعد وفاة والدها محمد عبد العزيز اليوم، هذا الامر دفع بطليقها الممثل المصري احمد العوضي ان يقدم دعمه لها.

وفي التفاصيل، ساند احمد العوضي طليقته ياسمين عبد العزيز بعد وفاة والدها، وذلك من خلال منشور شاركه عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك".

وكتب العوضي تدوينة اعرب من خلالها عن حزنه، وداعياً الله عز وجل أن يغفر لوالدها ويرحمه، وكتب: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ - توفي إلى رحمة الله تعالى الأستاذ الغالي (محمد عبد العزيز) والد الغالية ياسمين عبد العزيز. أتقدم بالتعازي ونسأل الله ان يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.. أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

 

وكانت قد اعلنت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز عن وفاة والدها محمد عبد العزيز، وذلك من خلال تدوينة نشرتها عبر صفحتها الشخصية في “انستغرام”.

وشاركت ياسمين عبد العزيز منشور، كتبت فيه: “توفى إلى رحمة الله أبويا، البقاء لله”.

وأثار هذا الخبر حالة كبيرة من الحزن بين زملائها الفنانين والجمهور، الذين راحوا يساندوها بتعليقاتهم، داعين الله عز وجل أن يغفر لها ويرحمه.

ومن بينهم، الممثلة كندة علوش التي كتبت: “البقاء لله يا حبيبتي الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبرك على فراقه”.

والممثلة المعتزلة حنان ترك: “الله يرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى ويصبر قلبك وقلوب كل أحبابه اللهم آمين يارب”.

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