الظهور الأول لـ عبدالله الرويشد في جوي اوورد بعد أزمته الصحية

ويعد هذا الظهور الأول لعبدالله الرويشد، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، أثارها مازالت ظاهرة عليه، اثناء حضوره الحفلة، حيث كان يجد صعوبة في التحرك، فاضطر للجلوس على كرسي متحرك.وكرم تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، الفنان الكويتي عبدالله الرويشد بجائزة "الإنجاز مدى الحياة" في حفل "Joy Awards"، بنسخته الخامسة.وشهد تكريم الرويشد لحظات عاطفية، حيث وقف الحضور بينما كان الفنان الكويتي يصعد إلى خشبة مسرح أرينا، متكئًا على عكاز، ويحيط به سالم الهندي، ورابح صقر، وأصيل أبو بكر.وأخذ "فنان العرب" محمد عبده بيده، أثناء استلامه التكريم بينما كان يبدو متأثراً بشدة وسط تصفيق الحضور.كما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من كواليس الحفل يوثق لقاء الفنانة نوال بالفنان عبدالله الرويشد لأول مرة مرة بعد سحب جنسيتها الكويتية و خروجه من المستشفى.