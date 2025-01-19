سمية الخشاب بموقف محرج في حفل جوي اوورد

وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سمية الخشاب اثناء القائها التحية على اشخاص لم تُعرف هويتهم، الا انها قامت برفع اصبعها الأوسط لهم، بدلالة على شتيمة، الامر الذي اثار جدلا واسعا.وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الفيديو، حيث انتقدوا سمية على ما فعلته، مؤكدين انه امر غير لائق وانها لم تحترم الأشخاص والمكان المتواجدة فيه.