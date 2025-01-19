سمية الخشاب بموقف محرج في حفل جوي اوورد
تصدر اسم الفنانة المصرية سمية الخشاب، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد ما فعلته على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز جوي اوورد 2025 الذي أقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سمية الخشاب اثناء القائها التحية على اشخاص لم تُعرف هويتهم، الا انها قامت برفع اصبعها الأوسط لهم، بدلالة على شتيمة، الامر الذي اثار جدلا واسعا.
وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الفيديو، حيث انتقدوا سمية على ما فعلته، مؤكدين انه امر غير لائق وانها لم تحترم الأشخاص والمكان المتواجدة فيه.