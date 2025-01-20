ناصيف زيتون يعبر عن سعادته لحضوره حفل "جوي اوورد" وهذا ما قاله لـ تركي آل الشيخ

وكتب ناصيف زيتون: "سعيد بحضوري حفل جوي اوورد، هذا الحدث الرائع الذي يحتفي بالإبداع والفن من كل انحاء العالم بمعايير عالمية بنكهة عربية أصيلة، بتشكر المملكة العربية السعودية على كمية الحب واللطف والذوق وحسن الأستقبال، وللهيئة العامة للترفيه على جهودها المميزة على تنظيم هذا الحدث الاستثنائي".

وبارك للمستشار تركي آل الشيخ على رؤيته ودعمه للفن والثقافة، وكتب زيتون: "مبروك لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على رؤيته اللي صارت حقيقة و واقع منشوف حالنا فيه وشكراً لدعمه الدائم للفن والثقافة ولكل المواهب الشابة والطامحة لمستقبل افضل".