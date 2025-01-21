مصطفى الآغا يضع ناصيف زيتون في موقف محرج

تصدر اسم الفنان السوري ناصيف زيتون، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو ظهر فيه بإطلالة جديدة ومفاجئة، حيث تغيرت ملامحه بشكل كبير، ما وضع الجمهور في صدمة كبيرة.

