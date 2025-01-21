مصطفى الآغا يضع ناصيف زيتون في موقف محرج
تصدر اسم الفنان السوري ناصيف زيتون، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو ظهر فيه بإطلالة جديدة ومفاجئة، حيث تغيرت ملامحه بشكل كبير، ما وضع الجمهور في صدمة كبيرة.
وفي التفاصيل، نشر الإعلامي السوري مصطفى الاغا مقطع فيديو ظهر فيه برفقة ناصيف، حيث قام الأخير بفرد شعره لأول مرة، فعند الجمهور الى المقارنة بين فيديو لـ ناصيف ظهر فيه وهو يربط شعره الطويل وآخر وهو يسدل شعره.
الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، اذ انهالت التعليقات بين من اعتبر ان الشعر الطويل يليق بـ ناصيف وبين من انتقد الأمر، فعلقت إحدى المتابعات قائلة: "ما حبيت الشعر الطويل مش لابقلو".