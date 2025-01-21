هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالتها..والجمهور يتفاعل

وفي التفاصيل، نسّقت هيفاء وهبي عددا من الإطلالات التي تميزت بالألوان الترابية الداكنة وموضة "نقشة النمر" الرائجة لهذا الموسم.



وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مجموعة الصور التي نشرتها هيفاء وهبي، وأشادوا بجمالها وأنوثتها.

تجدر الإشارة إلى أن، الفنانة هيفاء وهبي احتفلت مؤخرًا بتوقيع مسلسلها الجديد "المشتبه الرابع" بحضور مخرج العمل الأردني ليث الرباعية ومؤلفه اللبناني المصري مينا دكران .