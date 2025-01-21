حسام تحسين بيك وملحم خلف ضيفا أمل طالب الليلة

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A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
بعد أقل من أسبوع على طعنه بسكين في شجار مع متسلل اقتحم منزله، ذكرت وسائل إعلام محلية في الهند أن الممثل الهندي سيف علي خان غادر المستشفى في مومباي اليوم الثلاثاء
نشرت الفنانة هيفاء وهبي مجموعة من الصور عبر حسابها على منصة انستغرام، حيث تألقت بإطلالات شتوية مميزة في باريس.
شاركت الفنانة السورية اصالة نصري، مع متابعيها على حسابها عبر منصة "اكس"، مقطع فيديو ظهرت فيه بعد عودتها من حفل توزيع جوائز صناع الترفيه جوي اوورد 2025 في العاصمة السعودية الرياض، اذ بدت السعادة واضحة على وجهها وكانت ترقص بفرح كبير.