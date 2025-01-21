الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
حسام تحسين بيك وملحم خلف ضيفا أمل طالب الليلة
حسام تحسين بيك وملحم خلف ضيفا أمل طالب الليلة
A-
A+

حسام تحسين بيك وملحم خلف ضيفا أمل طالب الليلة

فن

2025-01-21 | 10:59
حسام تحسين بيك وملحم خلف ضيفا أمل طالب الليلة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
حسام تحسين بيك وملحم خلف ضيفا أمل طالب الليلة

تستضيف امل طالب، في حلقة الليلة من برنامج "والله لنكيف" على قناة الجديد، كل من الممثل السوري القدير حسام تحسين بيك، والنائب في البرلمان اللبناني ملحم خلف.

وتناقش امل مع ضيفيها الكثير من المواضيع المختلفة، على الصعيد الشخصي والفني والسياسي، في حلقة مميزة مليئة بالاجواء المرحة، حيث يتعرف المشاهد على نواحٍ مختلفة وجديدة من الضيوف، من فنانين وسياسيين وشخصيات اجتماعية.
برنامج "والله لنكيف" تتابعونه الليلة عند الساعة 9:30 على قناة الجديد. 

اقرأ ايضا في فن

بعد تعرضه لـ 6 طعنات في جسده..سيف علي خان يغادر المستشفى
09:56

بعد تعرضه لـ 6 طعنات في جسده..سيف علي خان يغادر المستشفى

بعد أقل من أسبوع على طعنه بسكين في شجار مع متسلل اقتحم منزله، ذكرت وسائل إعلام محلية في الهند أن الممثل الهندي سيف علي خان غادر المستشفى في مومباي اليوم الثلاثاء

09:56

بعد تعرضه لـ 6 طعنات في جسده..سيف علي خان يغادر المستشفى

بعد أقل من أسبوع على طعنه بسكين في شجار مع متسلل اقتحم منزله، ذكرت وسائل إعلام محلية في الهند أن الممثل الهندي سيف علي خان غادر المستشفى في مومباي اليوم الثلاثاء

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالتها..والجمهور يتفاعل
09:40

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالتها..والجمهور يتفاعل

نشرت الفنانة هيفاء وهبي مجموعة من الصور عبر حسابها على منصة انستغرام، حيث تألقت بإطلالات شتوية مميزة في باريس.

09:40

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالتها..والجمهور يتفاعل

نشرت الفنانة هيفاء وهبي مجموعة من الصور عبر حسابها على منصة انستغرام، حيث تألقت بإطلالات شتوية مميزة في باريس.

اصالة ترقص بعد فوزها بـ جوي اوورد 2025: جايه مكرمة من تحرير سوريا
09:08

اصالة ترقص بعد فوزها بـ جوي اوورد 2025: جايه مكرمة من تحرير سوريا

شاركت الفنانة السورية اصالة نصري، مع متابعيها على حسابها عبر منصة "اكس"، مقطع فيديو ظهرت فيه بعد عودتها من حفل توزيع جوائز صناع الترفيه جوي اوورد 2025 في العاصمة السعودية الرياض، اذ بدت السعادة واضحة على وجهها وكانت ترقص بفرح كبير.

09:08

اصالة ترقص بعد فوزها بـ جوي اوورد 2025: جايه مكرمة من تحرير سوريا

شاركت الفنانة السورية اصالة نصري، مع متابعيها على حسابها عبر منصة "اكس"، مقطع فيديو ظهرت فيه بعد عودتها من حفل توزيع جوائز صناع الترفيه جوي اوورد 2025 في العاصمة السعودية الرياض، اذ بدت السعادة واضحة على وجهها وكانت ترقص بفرح كبير.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025