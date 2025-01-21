حسام تحسين بيك وملحم خلف ضيفا أمل طالب الليلة

وتناقش امل مع ضيفيها الكثير من المواضيع المختلفة، على الصعيد الشخصي والفني والسياسي، في حلقة مميزة مليئة بالاجواء المرحة، حيث يتعرف المشاهد على نواحٍ مختلفة وجديدة من الضيوف، من فنانين وسياسيين وشخصيات اجتماعية.برنامج "والله لنكيف" تتابعونه الليلة عند الساعة 9:30 على قناة الجديد.