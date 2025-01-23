محمد رمضان يكشف سبب غيابه عن مسابقة تسليم الجوائز

وحرص رمضان على تهنئة الفائزين في مسابقة المليون جنيه التي أطلقها لجمهوره، حيث جرى تسليم الجوائز في مكتبه بالقاهرة، موضحاً أنه لم يتمكن من الحضور شخصيًا بسبب وجوده في باريس لإحياء حفلة غنائية، وعلق على الفيديو قائلاً: "مبروك على الكسبانين ونوّروا مكتبي النهاردة. عقبال غيركم".

كان محمد رمضان قد أعلن عن المسابقة عبر صفحاته الرسمية، داعيًا جمهوره لتخمين اسم أغنيته الجديدة.

وتمكن عدد من المشاركين من تخمين الاسم الصحيح للأغنية، "قطتي مابتخربش"، وفازوا بالجائزة الموعودة.

وأكد أن هذه هي المسابقة الثالثة التي يطلقها، بعد مسابقتين بقيمة خمسة ملايين وأربعة ملايين جنيه، إذ لم تشهد أي منهما فائزين. وأعلن عن خطط لإطلاق مسابقات جديدة دون تحديد مواعيدها.