الملكة رانيا تعلن حمل ابنتها الأميرة إيمان بطفلها الأول

وشاركت الملكة رانيا صورة للأميرة إيمان وزوجها وهما على شاطئ البحر في توقيت الغروب، وأوضحت الصورة ملامح بطن إيمان المنتفخ.

وأرفقت الملكة رانيا الصورة بتعليق قالت فيه: " الاثنين غاليين على قلبي، بس الجاي أغلى، الله يتمم على خير".

وأضافت بما معناه باللغة الانكليزية:"اثنين زوجان، ثلاثة نعمة".

وانهالت تعليقات التهنئة على التدوينة مقدمين التبريكات للثنائي وللملكة رانيا التي ستصبح "جدة" للمرة الثانية، بعد ولادة الأميرة رجوة الحسين بالحفيدة الأولى "إيمان" للعائلة الملكية.