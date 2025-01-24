الملكة رانيا تعلن حمل ابنتها الأميرة إيمان بطفلها الأول

وشاركت الملكة رانيا صورة للأميرة إيمان وزوجها وهما على شاطئ البحر في توقيت الغروب، وأوضحت الصورة ملامح بطن إيمان المنتفخ.
وأرفقت الملكة رانيا الصورة بتعليق قالت فيه: " الاثنين غاليين على قلبي، بس الجاي أغلى، الله يتمم على خير".
وأضافت بما معناه باللغة الانكليزية:"اثنين زوجان، ثلاثة نعمة".
وانهالت تعليقات التهنئة على التدوينة مقدمين التبريكات للثنائي وللملكة رانيا التي ستصبح "جدة" للمرة الثانية، بعد ولادة الأميرة رجوة الحسين بالحفيدة الأولى "إيمان" للعائلة الملكية.
View this post on Instagram
A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)
A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)
أعلنت الممثلة المصرية حورية فرغلي عن قرارها الخضوع لعملية تركيب أنف اصطناعي في لندن، وأنها سوف تستخدمه لمدة ثلاث سنوات، وذلك خلال لقائها في برنامج "صبايا الخير" الذي تقدّمه الإعلامية ريهام سعيد على قناة "النهار".
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بأنباء تفيد بطلاق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها طبيب الاسنان فادي الهاشم.
تعاقدت شركة "إيغل فيلمز" للمنتج جمال سنان مع النجمة اللبنانية الشابة ماريلين نعمان لغناء تتر مسلسل بالدم المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025