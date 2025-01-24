ماريلين نعمان تغنّي تتر "بالدم" في رمضان 2025

وجاء هذا التعاون بعد النجاح الكبير الذي حققته، في مسلسل "ع أمل" والأغنيات التي قدمتها خلال أحداث العمل.

وفي التفاصيل، شارك حساب شركة "إيغل فيلمز" على "إنستغرام" مقطع فيديو من التحضيرات، إذ ظهرت ماريلين، وهي تدخل إلى الاستديو، بينما تحاول تشويق الجمهور لتوقع ما ستقوم به.

وأرفق الحساب ذلك المقطع، بتعليقٍ جاء فيه: النجمة ماريلين نعمان تغنّي شارة مسلسل بالدم في رمضان، كلمات وألحان المبدع نبيل خوري، توزيع تيم، ابقوا على استماع.

وقالت الشركة في بيانٍ لها بهذا الخصوص: تعاونت في الأغنية ماريلين لأول مرّة مع الملحن والشاعر نبيل خوري، صاحب عشرات الأغنيات الناجحة، والموزّع تيم، لتكون ثمرة ثنائيتهما الأولى، أغنية مختلفة تشبه المسلسل وتقدم القصة بالشكل الأفضل.

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