تفاصيل جديدة عن انفصال نانسي عجرم وفادي الهاشم
لا يزال اسم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم يتصدر حديث الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان انتشر في الساعات الماضية خبر انفصالها عن زوجها طبيب الاسنان فادي الهاشم، دون أي تعليق من نانسي حول الموضوع حتى الساعة، نفيا او تأكيدا.
الجديد في الامر هو ما نشره الصحفي ايلي مرعب، حيث نفى بدوره كل ما يتم تداول عن طلاق نانسي عجرم، اذ نشر عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، صورة لـ نانسي مع زوجها وبناتها، وارفقها بالتعليق التالي: "الله يحمي النجمة نانسي عجرم وزوجها وبناتها، ما في طلاق ولا خلاف ولا مشاكل.. القصة قصة اغنية وفيديو كليب جديد"، مرفقا التعليق بهاشتاغ "طول عمري نجمة" بدلالة على اسم الاغنية الجديدة لـ نانسي.