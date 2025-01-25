تفاصيل جديدة عن انفصال نانسي عجرم وفادي الهاشم

لا يزال اسم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم يتصدر حديث الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان انتشر في الساعات الماضية خبر انفصالها عن زوجها طبيب الاسنان فادي الهاشم، دون أي تعليق من نانسي حول الموضوع حتى الساعة، نفيا او تأكيدا.

