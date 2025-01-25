شيرين عبد الوهاب في ورطة جديدة بسبب أغنياتها

ونشرت شيرين عبد الوهاب صورة لها عبر صفحتها الرسمية على منصة "إنستغرام"، وعلقت بالقول: "عسل حياتي... اسمعوها دلوقتي على تليغرام في البايو"، مشيرة إلى أن الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، بينما تولى توزيعها النابلسي.وتواصل شيرين طرح أغانيها عبر صفحتها في منصة "تليغرام"، بعد مواصلة شركة روتانا حذف أغانيها من منصات التواصل الاجتماعي و"يوتيوب"، كونها ما زالت رسمياً تابعة إنتاجياً لشركة الإنتاج، ولم يحسم القضاء القضية بينهما بشكل نهائي لغاية الآن.