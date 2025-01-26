رقصة اليسا على المسرح تثير بلبلة واسعة
أحيت الفنانة اللبنانية اليسا، حفلا مميزا في قبرص، التقت من خلاله جمهورها وقدمت باقة من اجمل اغنياتها القديمة والجديدة، والتي تنوعت بين الرومانسية والحماسية، وسط تفاعل كبير من قبل الحضور، الذي راح يردد كلمات الأغنيات التي حفظها عن ظهر قلب.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق الأجواء المميزة التي سيطرت على الحفل، اذ كان لافتا مقطع فيديو يظهر رقصة اليسا التي وصفها الجمهور بـ الجريئة، نظرات للحركات التي قامت بها على المسرح امام الجمهور، ليتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الفيديو.