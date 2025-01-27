اول ظهور لـ نانسي عجرم بعد خبر طلاقها من زوجها
تصدر اسم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم محركات البحث والتريند بعد ان انتشرت صورة جديدة لها أثارت البلبة على مواقع التواصل الإجتماعي .خصوصا انها الاولى لها بعد أيام عن انتشار خبر طلاقها من زوجها فادي الهاشم.
وفي التفاصيل، أطلت نانسي عجرم مع عائلتها في أحد المطاعم.وظهر شقيق نانسي نبيل عجرم إلى جانبها .في ظل غياب زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم. فتراوحت تعليقات المتابعين بين مؤكد لفكرة طلاقها وبين من اعتبر ان الموضوع طبيعي مبررين سبب غيابه بحجة عمله
وكانت قد انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أنباء تفيد بـ انفصال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن زوجها الدكتور فادي الهاشم.