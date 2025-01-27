اول ظهور لـ نانسي عجرم بعد خبر طلاقها من زوجها

تصدر اسم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم محركات البحث والتريند بعد ان انتشرت صورة جديدة لها أثارت البلبة على مواقع التواصل الإجتماعي .خصوصا انها الاولى لها بعد أيام عن انتشار خبر طلاقها من زوجها فادي الهاشم.