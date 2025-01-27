الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
اول ظهور لـ نانسي عجرم بعد خبر طلاقها من زوجها
اول ظهور لـ نانسي عجرم بعد خبر طلاقها من زوجها
A-
A+

اول ظهور لـ نانسي عجرم بعد خبر طلاقها من زوجها

فن

2025-01-27 | 04:23
اول ظهور لـ نانسي عجرم بعد خبر طلاقها من زوجها
العودة الى الأعلى
Aljadeed
اول ظهور لـ نانسي عجرم بعد خبر طلاقها من زوجها

تصدر اسم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم محركات البحث والتريند بعد ان انتشرت صورة جديدة لها أثارت البلبة على مواقع التواصل الإجتماعي .خصوصا انها الاولى لها بعد أيام عن انتشار خبر طلاقها من زوجها فادي الهاشم.

وفي التفاصيل، أطلت نانسي عجرم  مع عائلتها في أحد المطاعم.وظهر شقيق نانسي نبيل عجرم  إلى جانبها .في ظل غياب زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم. فتراوحت تعليقات المتابعين بين مؤكد لفكرة طلاقها وبين من اعتبر ان الموضوع طبيعي مبررين سبب غيابه بحجة عمله

 

وكانت قد انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أنباء تفيد بـ انفصال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن زوجها الدكتور فادي الهاشم.

اقرأ ايضا في فن

الامير الحسين يلتقي بالامير ويليام في قصر ويندسور: صديقي العزيز
10:23

الامير الحسين يلتقي بالامير ويليام في قصر ويندسور: صديقي العزيز

نشر ولي العهد الأردنيّ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني عدة صور عبر صفحته الشخصية على "إنستغرام"، برفقة ولي العهد البريطاني الأمير ويليام.

10:23

الامير الحسين يلتقي بالامير ويليام في قصر ويندسور: صديقي العزيز

نشر ولي العهد الأردنيّ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني عدة صور عبر صفحته الشخصية على "إنستغرام"، برفقة ولي العهد البريطاني الأمير ويليام.

شقيقة الإعلامية آلاء عبد العزيز تكشف سبب خلعها للحجاب: "سحر اسود"
10:20

شقيقة الإعلامية آلاء عبد العزيز تكشف سبب خلعها للحجاب: "سحر اسود"

عادت الإعلامية المصرية آلاء عبد العزيز لتتصدر منصات التواصل الاجتماعي في مصر، بعد ادعاء شقيقتها بأنها تعرضت لما أسمته "السحر الأسود".

10:20

شقيقة الإعلامية آلاء عبد العزيز تكشف سبب خلعها للحجاب: "سحر اسود"

عادت الإعلامية المصرية آلاء عبد العزيز لتتصدر منصات التواصل الاجتماعي في مصر، بعد ادعاء شقيقتها بأنها تعرضت لما أسمته "السحر الأسود".

فيديو مسرب لـ محمد رمضان وهو مخموراً في باريس..ما حقيقته؟
07:14

فيديو مسرب لـ محمد رمضان وهو مخموراً في باريس..ما حقيقته؟

انتشر فيديو لللفنان المصري محمد رمضان على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه من شوارع باريس وهو يحمل كاس مشروب كحولي بيده ولا يستطيع التوازن.

07:14

فيديو مسرب لـ محمد رمضان وهو مخموراً في باريس..ما حقيقته؟

انتشر فيديو لللفنان المصري محمد رمضان على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه من شوارع باريس وهو يحمل كاس مشروب كحولي بيده ولا يستطيع التوازن.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025