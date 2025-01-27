الامير الحسين يلتقي بالامير ويليام في قصر ويندسور: صديقي العزيز

وعلق الامير الحسين قائلًا: "مع صديقي العزيز سمو الأمير ويليام، أمير ويلز في قصر ويندسور اليوم".
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تمت مشاركة منشور بواسطة Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)
تمت مشاركة منشور بواسطة Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)
كشفت الفنانة هيفاء وهبي وعارضة الأزياء نور عريضة عن حملتهما الإعلامية ضد المتحرشين الافتراضيين، وذلك عبر صفحتهما الشخصية في "انستغرام".
تطل الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات ضمن برنامج "مع رابعة" ليكون أحد سلسلة برامج تلفزيون "الجديد".
عادت الإعلامية المصرية آلاء عبد العزيز لتتصدر منصات التواصل الاجتماعي في مصر، بعد ادعاء شقيقتها بأنها تعرضت لما أسمته "السحر الأسود".