سيلينا غوميز تنهار بالبكاء.. ما علاقة دونالد ترامب؟

Selena Gomez shares new Instagram story crying amid the deportation of Mexicans:



“I’m so sorry. All my people are getting attacked. The children, I don’t understand. I wish I could do something.” pic.twitter.com/9H7ojMhpCN — Pop Base (@PopBase) January 27, 2025

وظهرت النجمة العالمية في المقطع المصوّر الذي انتشر بكثافة بين الجمهور وهي تتكلم بحزن وتعبّر عن صدمتها بسبب قرار ترامب المتعلق بطرد المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة الأميركية.وقالت غوميز في التسجيل الذي حُذف لاحقا أمس الاثنين: "جميع الناس يتعرضون للهجوم وحتى الأطفال. لا أفهم. أنا آسفة جداً، أتمنى لو يمكنني فعل أي شيء لكنني لا أستطيع. لا أعرف ماذا أفعل. سأحاول بكل الطرق، أعدكم". وأرفقت المنشور بتعليق كتبت فيه عبارة “أنا آسفة” مع علم المكسيك.وأثارت تصريحات سيلينا غوميز ضجة كبيرة في أميركا، حيث دعا مرشح مجلس الشيوخ الأميركي سام باركر إلى “ترحيلها”، فما كان منها إلا أن ردّت عليه قائلةً: "أوه السيد باركر، السيد باركر. شكراً على الضحكة والتهديد".وبعد حذف الفيديو، شاركت غوميز رسالة أخرى عبر حسابها قالت فيها: "يبدو أن ليس من المقبول إظهار التعاطف مع الناس".