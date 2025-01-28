سامر المصري عن إمكانية تجسيده شخصية بشار الأسد: لازم ينمسح من الذاكرة

@syriatelevision لماذا يرفض سامر المصري تجسيد شخصية بشار أو ماهر الأسد؟ إعداد: هادي العبدالله #تلفزيون_سوريا #نيو_ميديا_سوريا ♬ original sound - تلفزيون سوريا

وفي مقابلة تلفزيونية بعد عودته الى سوريا، سئل سامر المصري عن إمكانية تجسيده شخصية الرئيس السوري السابق بشار الأسد او شقيقه ماهر الأسد، فرد قائلا: "لا، آخر همي، لازم ينمسحوا من الذاكرة هدول".وتابع حديثه بالإشارة الى صور بشار الأسد التي كانت موجودة في مطار دمشق الدولي، فقال سامر المصري: "حتى الصورة اللي حاطينها بمطار دمشق، انو انت كل ما تجي عالبلد مضطر تشوف خلقتو لهيدا".من هنا، سأله المذيع عما اذا كان المغزى من تجسيد شخصية بشار الأسد هو اخبار الأجيال الجديدة سبب هجرتهم من بلدهم وما الذي حصل في سوريا، فقال سامر المصري: "صدقني هيدا الجيل الجديد واللي جايي بعدو كلن بالـDNA تبعن بيعرفوا كل شي اكتر مني ومنك"، مضيفا: "انا اليوم بالشام الأطفال اللي عم تركض تسلم عليي هدول شو عرفن بالسياسة، صدقني بيعرفوا، لان عم ينادوني بعبارات النصر".وختم كلامه بالقول: "لا تخاف على الشعب السوري، هيدا شعب عظيم، شعب ولّاد ومبدع، شعب حر وخلق حر".