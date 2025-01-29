"مع الغالي"... داليدا خليل وسامر المصري معاً في دمشق

وظهرت داليدا، وهي تتناول الشاورما مع المصري في العاصمة السورية، وأرفقت الصورة بمنشور قالت فيه: أطيب أكلة شاورما بالشام مع الغالي سامر المصري، من دمشق الجميلة.

كان الفنان سامر المصري قد عاد إلى دمشق بعد 14 عامًا من الغياب. حيث استقبله عدد من السوريين لحظة وصوله إلى مطار دمشق، في مشهد مؤثر، وتم تنظيم "العراضة الشامية" احتفاءً بعودته.