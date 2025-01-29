مي العيدان ضيفة الحلقة الثالثة من برنامج الفصول الأربعة الليلة مع علي ياسين

خلال الحلقة ستطلق العيدان سلسلة من التصريحات النارية عن بعض الفنانين ،ولأول مرة سيكون هناك ظرف سري سيكشف المستور .

تابعوا الحلقة الليلة الساعة 9:30 مساء على الجديد وبالتزامن مع قناة الجديد فن على يوتيوب.