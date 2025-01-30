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هنا الزاهد بأول تعليق على الموقف الطريف الذي جمعها بـ ماثيو ماكونهي
هنا الزاهد بأول تعليق على الموقف الطريف الذي جمعها بـ ماثيو ماكونهي
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هنا الزاهد بأول تعليق على الموقف الطريف الذي جمعها بـ ماثيو ماكونهي

فن

2025-01-30 | 06:49
هنا الزاهد بأول تعليق على الموقف الطريف الذي جمعها بـ ماثيو ماكونهي
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Aljadeed
هنا الزاهد بأول تعليق على الموقف الطريف الذي جمعها بـ ماثيو ماكونهي

كشفت الفنانة المصرية هنا الزاهد عن الموقف الطريف جمعها بالنجم العالمي ماثيو ماكونهي خلال تكريمها في حفل جوي اورد 2025 بالسعودية كأفضل ممثلة .وأوضحت أنها كادت تسقط بسبب وزن فستانها الذي يبلغ 20 كيلوغراما مما جعل صعودها إلى المسرح صعباً أثناء تسلمها الجائزة، ما دفعها في النهاية للاستعانة بماكونهي.

 وأضافت: "كنت أحاول الصعود بمفردي، لكنه مدّ يده لمساعدتي، فرفضت في البداية، لكن عندما شعرت أني قد أسقط، اضطررت للإمساك بيده".

كما وتحدثت عن حوارها مع ماكونهي، مشيرة إلى أنه أبدى إعجابه بالأفلام الكوميدية، وأنه أكد سعادته بفوزها بجائزة أفضل ممثلة سينمائية لعام 2024 عن عمل كوميدي.

 يُذكر أن ماثيو ماكونهي فاز بجائزة شخصية العام خلال الحفل، الذي شهد حضوراً واسعاً لنجوم السينما والتلفزيون والموسيقى في العالم.

 

الجدير بالذكر أن هنا الزاهد يعرض لها حاليا فيلم بضع ساعات في يوم ما، بطولة هشام ماجد، أحمد السعدني ومجموعة كبيرة من الفنانين. كما يعرض لها مسلسل إقامة جبرية من إخراج أحمد سمير فرج.

 

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