حلقة جديدة من "ميني مافيا" الليلة على الجديد

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A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
وجّهت الملكة رانيا العبدالله، التهاني لزوجها الملك عبدالله الثاني ونجلها الأمير هاشم بن عبدالله، بمناسبة عيد ميلاديهما المصادف بالتاريخ عينه في 30 كانون الثاني/يناير.
أثارت اطلالات النجم العالمي جاستن بيبر الأخيرة الجدل مجدداً في أحدث ظهور له في مدينة نيويورك يوم أمس،وذلك بعد ظهوره بملامح متعبة ووجه شاحب.
كشفت الفنانة المصرية هنا الزاهد عن الموقف الطريف جمعها بالنجم العالمي ماثيو ماكونهي خلال تكريمها في حفل جوي اورد 2025 بالسعودية كأفضل ممثلة .وأوضحت أنها كادت تسقط بسبب وزن فستانها الذي يبلغ 20 كيلوغراما مما جعل صعودها إلى المسرح صعباً أثناء تسلمها الجائزة، ما دفعها في النهاية للاستعانة بماكونهي.