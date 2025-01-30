حلقة جديدة من "ميني مافيا" الليلة على الجديد

تستضيف الإعلامية اللبنانية كارين سلامة، في برنامج "ميني مافيا" الذي يعرض على قناة الجديد، عدد من الأطفال، لكل منهم قصته الخاصة وشخصيته الفريدة.



وتناقش كارين مع ضيوفها الأطفال عدد من المواضيع، حيث يفاجئونها بطريقة إجاباتهم وفهمهم لعدد من الأمور في الحياة والسياسة وغيرها من المواضيع، ويشاركون معها قصصهم الملهمة.

حلقة جديدة من "ميني مافيا" مع كارين سلامة، تتابعونها اليوم على الجديد، الساعة 9:30 مساء.