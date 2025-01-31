حبيبة سيلاوي تعلن اسلامها لاجله وردة فعله مفاجئة

تصدر اسم الفنان الأردني الشاب حسام سيلاوي حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو له كشف من خلاله تفاصيل مفاجئة عن علاقته بحبيبته، ومستقبل علاقتهما.

