حبيبة سيلاوي تعلن اسلامها لاجله وردة فعله مفاجئة

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A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
تعود الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، في برنامج "مع رابعة" حيث تستضيف اهم النجوم، في حلقة مليئة بالاجواء المميزة والحماسية.
عبرت الممثلة السورية شكران مرتجى، عن حبها الكبير والعميق لبلدها سوريا والشعب السوري، وذلك في منشور شاركته مع متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام.
يطل الإعلامي زافين، في حلقة جديدة من برنامج "سيرة وكملت" على قناة الجديد، حيث يناقش الكثير من المواضيع السياسية والاجتماعية.