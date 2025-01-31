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وليد توفيق ونزار فرنسيس وغيرهما ضيوف الحلقة الأولى من &quot;مع رابعة&quot;
وليد توفيق ونزار فرنسيس وغيرهما ضيوف الحلقة الأولى من "مع رابعة"
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وليد توفيق ونزار فرنسيس وغيرهما ضيوف الحلقة الأولى من "مع رابعة"

فن

2025-01-31 | 11:12
وليد توفيق ونزار فرنسيس وغيرهما ضيوف الحلقة الأولى من "مع رابعة"
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Aljadeed
وليد توفيق ونزار فرنسيس وغيرهما ضيوف الحلقة الأولى من "مع رابعة"

تعود الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، في برنامج "مع رابعة" حيث تستضيف اهم النجوم، في حلقة مليئة بالاجواء المميزة والحماسية.

وفي الحلقة الأولى، تستضيف رابعة الزيات كل النجم وليد توفيق، الى جانب ضيوف من مختلف المجالات الفنية نزار فرنسيس وريان حركة وميرفا القاضي والشيف بلقيس رح يولعوها".
تتابعون الحلقة الأولى من برنامج "مع رابعة" السبت بعد نشرة الاخبار المسائية على قناة الجديد.

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