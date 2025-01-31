وليد توفيق ونزار فرنسيس وغيرهما ضيوف الحلقة الأولى من "مع رابعة"

وفي الحلقة الأولى، تستضيف رابعة الزيات كل النجم وليد توفيق، الى جانب ضيوف من مختلف المجالات الفنية نزار فرنسيس وريان حركة وميرفا القاضي والشيف بلقيس رح يولعوها".تتابعون الحلقة الأولى من برنامج "مع رابعة" السبت بعد نشرة الاخبار المسائية على قناة الجديد.