وليد توفيق ونزار فرنسيس وغيرهما ضيوف الحلقة الأولى من "مع رابعة"

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A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
عبرت الممثلة السورية شكران مرتجى، عن حبها الكبير والعميق لبلدها سوريا والشعب السوري، وذلك في منشور شاركته مع متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام.
تصدر اسم الفنان الأردني الشاب حسام سيلاوي حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو له كشف من خلاله تفاصيل مفاجئة عن علاقته بحبيبته، ومستقبل علاقتهما.
يطل الإعلامي زافين، في حلقة جديدة من برنامج "سيرة وكملت" على قناة الجديد، حيث يناقش الكثير من المواضيع السياسية والاجتماعية.