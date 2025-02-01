اصالة تغني "سوري حر" لاول مرة على المسرح بعد سقوط الأسد

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الأجواء المميزة التي طغت على الحفل، اذ كان لافتا فيديو يوثق لحظة غناء اصالة على المسرح اغنية "ارفع راسك فوق انت سوري حر"، وذلك لأول مرة بعد سقوط نظام بشار الأسد.الى ذلك، تصدر أيضا مقطع فيديو لمعجبة اقتحمت المسرح وفاجأت اصالة بهدية ثمينة، وهي عبارة عن صورة لـ اصالة مع علم سوريا الجديد، لتتأثر الفنانة وتشكر المعجبة على هذه اللفتة المميزة.