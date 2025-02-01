الأميرة كيت ميدلتون تكسر البروتوكول لتسعد طفلة صغيرة

خلال زيارة كيت ميدلتون، إلى مصنع "كورجي" للملابس المحبوكة والجوارب في أمانفورد، بمقاطعة كارمارثنشاير، استقبلت كيت الموظفين، وتجوّلت في المصنع، قبل أن تغادر في موكبها الرسمي. لكن في خطوة غير مألوفة، طلبت الأميرة من السائق التوقف، ونزلت من السيارة لمقابلة الطفلة ليلي-روز لوغان، البالغة من العمر ثلاث سنوات، والتي كانت تناديها قائلة: مرحباً أيتها الأميرة.

اقتربت كيت من الطفلة بابتسامة، وأعربت عن سعادتها لسماع صوتها، قائلة: سمعتك تقولين مرحباً من هناك، وأردت أن آتي لرؤيتك، ثم قامت ليلي-روز بتقديم موزة للأميرة، في لحظة مؤثرة خطفت الأنظار.

في وقت لاحق، عبرت والدة ليلي-روز، السيدة ستايسي تشورلي، عن فرحتها الكبيرة وتأثرها بما قامت به الأميرة، حيث قالت في تصريحات صحافية: “كان الأمر مفاجئاً تماماً! لم نتوقع حدوث ذلك على الإطلاق. كانت كيت لطيفة بشكل لا يُصدق، وتعاملت مع ابنتي بحب وعفوية. آمل أن تظل هذه اللحظة ذكرى جميلة في ذهن ليلي-روز طوال حياتها”.