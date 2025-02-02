هوية خطيب زينب فياض الى العلن

وفي التفاصيل نشرت صفحة شربيليتا خبرا جاء فيه: في مفاجأة حصرية, حصلنا على صور تكشف هوية زوج زينب فياض الذي تبين انه رجل اعمال كويتي معروف ومالك لعدة شركات ناجحة ابرزها lanova للعطورالفاخرة وشركة " سؤال عود" المتخصصة في بيع افخر انواع العود عالميا.وتابعت شربيليتا كلامها: "الزواج الذي بقي طي الكتمان لفترة اثار تساؤلات عديدة حول ارتباطه بانفصالها عن طليقها واب بناتها، خاصة مع تداول معلومات تشير ان العلاقة بين زينب ورجل الاعمال كانت قائمة منذ فترة طويلة قبل اعلان طلاقهما رسميا".وكانت زينب فياض قد اعلنت خطوبتها بنشرها صورةً ليدها بيد شخصٍ آخر، بينما تضع خاتمًا في إصبعها، أثناء تواجدها في الكويت حسبما أشار "إنستغرام" من خلال خاصية الإشارة إلى الموقع.