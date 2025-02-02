اصالة ترفض لقب "الملكة" بسبب أحلام.. فيديو طريف يتصدر

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A post shared by في فـن وفي أصـالـة 🎶 (@assala_kwt)
A post shared by في فـن وفي أصـالـة 🎶 (@assala_kwt)
أعربت النجمة المصرية هنا الزاهد، عن سعادتها البالغة بإشادة الفنان تامر حسني بأدائها في مسلسل "إقامة جبرية"، مؤكدة أنه من أكثر الداعمين لها في مسيرتها الفنية. كما تحدثت للمرة الأولى عن الصفات التي تبحث عنها في شريك حياتها المستقبلي بعد انفصالها عن الفنان أحمد فهمي.
انطلق برنامج "مع رابعة" في حلقته الاولى بجلسة مليئة بالضحك والغناء والاجواء الصاخبة مع ضيوف الحلقة: الفنان وليد توفيق والشاعر نزار فرنسيس والفنانة ميرفا القاضي والممثلة ريان الحركة.
تصدر اسم زينب فياض ابنة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي محركات البحث والتريند، بعد ان كشفت صفحة شربيليتا المهتمة باخبار المشاهير عن هوية خطيب الاخيرة مع صورة مسربة الى العلن.