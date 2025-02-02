اصالة ترفض لقب "الملكة" بسبب أحلام.. فيديو طريف يتصدر

وفي التفاصيل، انتشر مقطع فيديو طريف لـ اصالة، حيث ناداها احد الأشخاص من الجمهور بـ "الملكة"، لترد اصالة بعفوية قائلة: "كلا لن اقبل، لن اقبل ان اخذ اللقب من احد"، ليدخل بعدها الجمهور في نوبة ضحك.