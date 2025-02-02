تامر حسني يشيد بـ هنا الزاهد وهي ترد: يا نهار ابيض!

جاء رد هنا الزاهد بعد أن شارك تامر حسني صورة لها عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بمنصة "إنستغرام"، وكتب معلقًا: "يا هنا أنتِ تفوقتِ على نفسك لعشر سنين قدام، أحسنتِ يا هنا، ده المتوقع من نجمة مجتهدة جميلة زيك، ربنا يوفقك دايمًا ومليون مبروك ليكي ولكل أبطال مسلسل إقامة جبرية".لترد هنا الزاهد على كلماته بامتنان عبر حسابها قائلة: "يا نهار أبيض، أكتر حد بيشجعني دائمًا، شكرًا من قلبي ومبسوطة أوي إنه عجبتك يا تامر، حقيقي أنت إنسان جميل من جوه جداً، شكرًا".