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ابنة نانسي عجرم الكبرى تلفت الانظار بجمالها ومطالبات لمشاركتها في ملكة جمال لبنان
ابنة نانسي عجرم الكبرى تلفت الانظار بجمالها ومطالبات لمشاركتها في ملكة جمال لبنان
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ابنة نانسي عجرم الكبرى تلفت الانظار بجمالها ومطالبات لمشاركتها في ملكة جمال لبنان

فن

2025-02-02 | 12:17
ابنة نانسي عجرم الكبرى تلفت الانظار بجمالها ومطالبات لمشاركتها في ملكة جمال لبنان
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Aljadeed
ابنة نانسي عجرم الكبرى تلفت الانظار بجمالها ومطالبات لمشاركتها في ملكة جمال لبنان

احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها الصغيرة "ليا" حيث شاركت عجرم فيديوهات وصور عبر حساباتها الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي تجمعها باسرتها بهذه المناسبة.

وظهرت الفنانة اللبنانية في الصور إلى جانب زوجها طبيب الاسنان فادي الهاشم وبناتها "ميلا وإيلا وليا"، ولفتت ميلا الابنة الكبرى لـ نانسي عجرم الانظار بسبب جمالها اللافت.

وأرفقت الصور بتعليق جاء فيه: "عيد ميلاد سعيد لأميرتي الصغيرة ليا.. نحن سعداء لرؤيتك تكبرين أمامنا.. تذكري أننا دائما حولك.. والدك (بطلنا) .. شقيقتيك.. وانا.. عائلة واحدة إلى الأبد.. حبنا لا يمكن كسره.. ولا شيء يمكن أن يغير هذا.. اتمنى لك حياة مليئة بالحب والسعادة".

وتغزل الجمهور بجمال ميلا ورشحها العديد للمشاركة في مسابقة ملكة جمال لبنان مؤكدين أنها في حال شاركت ستنافس في المسابقة بقوة وتحقق اللقب.

كما تغزل الجمهور بجمال عائلة عجرم والصور التي تم طرحها وتداولها، مطالبينها بنشر المزيد من الصور والفيديوهات العائلية.

واعتبر الجمهور أن الصور والفيديوهات التي شاركتها عجرم كانت طريقتها لاستغلال احتفال عيد ميلاد ابنتها الصغرى من أجل نفي الشائعات التي انتشرت بكثرة خلال الأيام الماضية حول انفصالها عن زوجها طببيب الأسنان فادي الهاشم.

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