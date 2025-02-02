ناصيف زيتون يكشف عن رغبته بـ حمل زوجته دانييلا رحمة.. هل سيرزقان بطفل؟



وفي التفاصيل، عبّر ناصيف زيتون في لقاء اجراه مع موقع "اغاني اغاني"، بأنه سعيد لمشاركته لاول مرة في حفل جوي اووردز، وغنى تعبيراً عن سعادة اغنيته "بالاحلام".

كما بيّن زيتون أن سبب تغيب زوجته الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة عن حضور الحفل هو بسبب انشغالها بالتصوير لعملها الرمضاني القادم.

وفاجئ ناصيف زيتون الجمهور بحديثه عن امنيته بتكوين عائلة، وذلك بعد اقل من سنة على زواجه من دانييلا رحمة، وجاء حديثه بعد سؤال المذيع له حول طرح هذا السؤال له من قبل الآخرين له ولزوجته، مستفسراً عن جوابه.

ومع تعبيرات بالوجه تؤكد بدء طرح هذا السؤال عليهما، أجاب: "الله بيرزق الله بيطعم، الواحد بيتجوز لانو بحب الشخص اللي معو بالمبدأ الاول، بالمبدأ التاني ليعمل عيلة، الله العاطي".