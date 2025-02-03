نادين نسيب نجيم تنشر فيديو قديم لطفليها وتعليق طريف منها يتصدر

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A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)
A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)
بعد نجاحه لأكثر من ١٤ عامًا، يشهد برنامج "جعفر توك" توسعًا جديدًا مع إطلاق ثلاثة برامج تفاعلية مصممة لتعزيز التواصل مع الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتجاوز عدد المتابعين ٧٬٥ مليون شخص. تنطلق البرامج في أوائل فبراير: "خطوة بخطوة" (٤ فبراير)، "هذا سري" (٥ فبراير)، و"افتح قلبك" (٦ فبراير). تهدف هذه البرامج إلى توفير مساحات جديدة للحوار، تقريب وجهات النظر المختلفة، وإيجاد حلول مشتركة، وتعزيز التواصل في العالم العربي.
اعلنت مؤسسة أنور سلمان الثقافية عن قرار اللجنة التحكيمية للجائزة في دورتها الثالثة اختيار الشاعر اللبناني شوقي بزيع لمنحه جائزة أنور سلمان للإبداع في مجال الشعر العربي.
توفيت نجمة مسلسل Squid Game لي جو سيل عن عمر يناهز 81 عامًا، وذلك بعد ثلاثة أشهر فقط من تشخيص إصابتها بالسرطان.