نادين نسيب نجيم تنشر فيديو قديم لطفليها وتعليق طريف منها يتصدر

ويظهر في المقطع طفلها الصغير وهي يحبو بينما توجه له نادين كلمات الدلع، لتأتي يعدها شقيقته وهي تحمل بيدها صحن، لتسارع وتحمي طعامها وتمنع شقيقها من الاقتراب منها.وأرفقت الممثلة اللبنانية المقطع بتعليق أوضحت فيه ما حصل حينها وكتبت: "أجمل وأهضم فيديو عندي من ألبوم ولديّ، عندما كانا صغيرين جداً صرخت عليه (جيوفاني) قبل أن يقرب على صحن اللبنة".وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع ونال اعجاب الآلاف من متابعي النجمة اللبنانية التي تحرص دائما على مشاركة جمهورها بصورها العائلية ولحظاتها الخاصة مع طفليها، وتظهر العلاقة الوطيدة التي تجمعها بهما في كل الاوقات.