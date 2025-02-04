#كميل_اسمر يقلد #لؤي_علامة بطرافة ويروي تفاصيل مقلبه بـ #جورج_وسوف: حمل الفرد وقوص عليي#والله_لنكيف@AmalTaleb pic.twitter.com/1ChcdxaD0g
— AL Jadeed Tv (@AlJadeed_TV) February 4, 2025
#كميل_اسمر يقلد #لؤي_علامة بطرافة ويروي تفاصيل مقلبه بـ #جورج_وسوف: حمل الفرد وقوص عليي#والله_لنكيف@AmalTaleb pic.twitter.com/1ChcdxaD0g
يستعد امير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، لاحياء حفل عيد الحب في لبنان، يوم 15 شباط الحالي.
كشفت الممثلة المصرية آيتن عامر، عبر “ستوري” صفحتها الشخصية في “انستغرام”، عن تعرضها لوعكة صحية ودخولها المستشفى، من دون الكشف عن تفاصيل أخرى، طالبةً من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل.