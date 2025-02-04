كميل اسمر يقلد لؤي علامة بطرافة ويروي تفاصيل مقلبه بـ جورج وسوف

كشفت الممثلة المصرية آيتن عامر، عبر “ستوري” صفحتها الشخصية في “انستغرام”، عن تعرضها لوعكة صحية ودخولها المستشفى، من دون الكشف عن تفاصيل أخرى، طالبةً من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

