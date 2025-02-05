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الوليد مقداد يرزق بطفلته الاولى .. تعرفوا على اسمها
الوليد مقداد يرزق بطفلته الاولى .. تعرفوا على اسمها
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الوليد مقداد يرزق بطفلته الاولى .. تعرفوا على اسمها

فن

2025-02-05 | 03:46
الوليد مقداد يرزق بطفلته الاولى .. تعرفوا على اسمها
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Aljadeed
الوليد مقداد يرزق بطفلته الاولى .. تعرفوا على اسمها

رُزق الوليد مقداد "نجم طيور الجنة" بأول طفلة له من زوجته نور غسان، إذ أعلن ذلك قبل ساعات من خلال تدوينة شاركها عبر صفحته الشخصية في "انستغرام".

وأرفق الوليد مقداد تدوينته بمجموعة من الصور، مشيراً إلى أن الولادة تمت في الكويت، وظهر فيهم وهو يحمل طفلته بين ذراعيه بعد ولادتها، كما تظهر في الصور والدته إلى جانبه.

وكشف مقداد عن اسم ابنته من خلال التعليق الذي أرفقه على الصور، وقال: "الحمدللّه حتى يبلغ الحمد منتهاه، رزقنا اللّٰه بأجمل العطايا، راية الوليد مقداد، اللهم أنبتها نباتا حسنا، واجعلها قرة عين لنا".

كما شارك تدوينةً أخرى عبر خاصية "ستوري" في صفحته الشخصية على "إنستغرام"، كتب فيها العبارات ذاتها.

وإلى جانب ذلك، أعاد الوليد نشر العديد من مقاطع الفيديو التي التقطها أصدقاؤه له، كشف في إحداها عن سعادته البالغة بولادة طفلته، معقبا بأنه شعورٌ لا يوصف، مؤكدا أن لا أحد يستطيع فهمه إلا حين يعيشه.

كان من اللافت أن الوليد مقداد أرفق الصور التي نشرها بحسابٍ يحمل اسم "راية مقداد" فيما كُتب بالبايو الخاصة به: "الصفحة الرسمية لأول حفيدة لعائلة مقداد".

ويتابع الحساب حاليا حوالي 100 ألف متابعٍ، وقد نُشر فيه الصور ذاتها التي نشرها الوليد عبر حسابه.

 

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