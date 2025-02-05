مواجهة صعبة بين ايناس الدغيدي وشخصيتها في الطفولة بسبب التحـ ـرش والعـ ـنف

تحل المخرجة المصرية ايناس الدغيدي ضيفة على الحلقة الرابعة من برنامج الفصول الاربعة الذي يقدمه الاعلامي علي ياسين كل اربعاء على شاشة الجديد وبالتازمن مع قناة الجديد فن عبر يوتيوب.