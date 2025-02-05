مواجهة صعبة بين ايناس الدغيدي وشخصيتها في الطفولة بسبب التحـ ـرش والعـ ـنف
تحل المخرجة المصرية ايناس الدغيدي ضيفة على الحلقة الرابعة من برنامج الفصول الاربعة الذي يقدمه الاعلامي علي ياسين كل اربعاء على شاشة الجديد وبالتازمن مع قناة الجديد فن عبر يوتيوب.
وقفنا معها على 4 فصول من حياتها، والبداية كانت مع مداخلة مفاجئة من ابنتها التي ابكتها على الهواء بسبب سؤالها المؤثر. انطلقنا بدورة الحياة مع فصل الربيع، حيث وقفنا على أبرز نجاحات ايناس الدغيدي في مسيرتها المهنية في عالم الإخراج والبرامج التلفزيونية التي قدمتها.