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توقيف الأستاذة بجامعة دمشق نهلة عيسى و سوسن ارشيد تعلق
توقيف الأستاذة بجامعة دمشق نهلة عيسى و سوسن ارشيد تعلق
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توقيف الأستاذة بجامعة دمشق نهلة عيسى و سوسن ارشيد تعلق

فن

2025-02-06 | 08:55
توقيف الأستاذة بجامعة دمشق نهلة عيسى و سوسن ارشيد تعلق
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Aljadeed
توقيف الأستاذة بجامعة دمشق نهلة عيسى و سوسن ارشيد تعلق

أوقفت وزارة التعليم العالي الدكتورة الجامعية في كلية الإعلام بجامعة دمشق نهلة عيسى عن العمل، بعد احتجاج طلابي، الثلاثاء 4 من شباط، نادى بإقالتها على خلفية تاريخها المرتبط بالنظام السابق ألا وهي تسليم نحو 200 طالب لفرع أمن الأسد.

وأكد مصدر في وزارة التعليم العالي السورية، إيقاف الدكتورة في كلية الإعلام نهلة عيسى عن العمل في الجامعة، وإحالتها للتحقيق.

وطالبت وقفة نظمها طلاب من مختلف أقسام وسنوات الكلية، الثلاثاء، بـ”تحسين جودة التعليم في الكلية، وإبعاد أي شخصيات تعيق تطورها”.

ونادت الوقفة بـ”إزالة جميع الشخصيات الأكاديمية والإدارية التي ثبت تورطها في الفساد، المحسوبية، الظلم، والتحيز ضد الطلاب” و”إنهاء سيطرة أي شخصيات تمثل امتدادًا لسياسات قمعية أثرت سلبًا على جودة التعليم في الكلية”.

ورفع طلاب الكلية شعارات تطالب بإقالة الدكتورة نهلة عيسى، التي يتهمها طلاب بتسليم عشرات الطلاب لأفرع أمن النظام السابق.

من جهتها اكتفت الممثلة السورية سوسن أرشيد زوجة الممثل السوري مكسيم خليل، و التي عرفت بمعارضتها الشديدة لنظام بشار الأسد و دعمها للثورة السورية  بنشر الخبر على ستوري حسابها الشخصي في تطبيق انستغرام دون اي تعليق.

 

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