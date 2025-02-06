تحويل منزل السيدة فيروز الى متحف .. اليكم ما تم كشفه

وفي التفاصيل، وافقت وزارة الثقافة اللبنانية بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية اللبنانية للتراث على تحويل منزل السيدة فيروز في منطقة زقاق البلاط اللبنانية إلى متحف، للاحتفاء بتاريخها الفني ومسيرتها الاستثنائية الطويلة.

وتأتي موافقة وزارة الثقافة اللبنانية بعد سنوات طويلة من إطلاق هذه المبادرة من قبل جمعيات أهلية لبنانية وشخصيات مجتمعية في بيروت من أجل البدء بهذا المشروع، ودعوة العديد من وزراء الثقافة المتعاقبين للموافقة عليه.

ويبدأ المشروع التي وافقت عليه وزارة الثقافة من خلال خطوات عدة تبدأ أولًا بشراء الأرض، ومن ثم العمل على ترميم المنزل القديم وتحويله إلى متحف أمام زوار ومحبي الأيقونة الفنية، حيث ينتظر البدء به بعد الحصول على التمويل الكافي.