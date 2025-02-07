زوجة مايز البياع تهاجمه وتسريب محادثة خاصة بينهما

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A post shared by Charbelitta (@charbelitta.official)
A post shared by Charbelitta (@charbelitta.official)
حلقة جديدة من برنامج "سيرة وكملت" يقدمها الاعلامي اللبناني زافين قيومجيان.
نقل الممثل سامر المصري، صرخة المواطن السوري بعد القرارات الجديدة التي تتخذها الإدارة السورية الجديدة برئاسة احمد الشرع، وذلك بعد اسقاط نظام الأسد.
اثارت الفنانة السورية اصالة نصري، موجة جدل واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان نشرت تغريدة على حسابها عبر منصة "اكس"، اعتبرها المتابعون انها موجهة الى طليقها طارق العريان، بعد تهديده الأخير لها حذف اغنياتها عن يوتيوب.