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زوجة مايز البياع تهاجمه وتسريب محادثة خاصة بينهما
زوجة مايز البياع تهاجمه وتسريب محادثة خاصة بينهما
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زوجة مايز البياع تهاجمه وتسريب محادثة خاصة بينهما

فن

2025-02-07 | 09:25
زوجة مايز البياع تهاجمه وتسريب محادثة خاصة بينهما
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Aljadeed
زوجة مايز البياع تهاجمه وتسريب محادثة خاصة بينهما

اثارت صفحة "شربليتا" المهتمة بأخبار المشاهير ضجة واسعة بعد ان نشرت محادثة خاصة بين الفنان اللبناني مايز البياع وزوجته.

وفي التفاصيل، فقد نشرت الصفحة عبر انستغرام صورة لمحادثة واتساب خاصة بين الفنان اللبناني وزوجته، حيث كانت الأخيرة تهاجمه بقسوة.
واكملت زوجة الفنان اللبناني هجومها عليه بتهديده بأنها ستفضح المستور عنه.

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