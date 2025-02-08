جليلة ترد على بسمة بوسيل بعد اعترافها بمحاولة انهاء حياتها: كنت أتمنى أعيش حياتك

أثارت تصريحات الفنانة المغربية بسمة بوسيل، طليقة الفنان المصري تامر حسني، جدلاً واسعاً بعد كشفها عن مرورها بأزمة نفسية كادت تدفعها للانتحار خلال فترة زواجها، مؤكدة أن أبناءها ووالدها، كانوا السبب الوحيد الذي حال دون ذلك.



ولم يمضِ وقت طويل حتى جاءت ردود الفعل، على مقابلة بسمة في بودكاست "عندي سؤال" ، وكان أبرزها من الإنفلونسر المغربية جليلة، التي سبقت وصرحت بأنها كانت على علاقة سابقة بتامر حسني.

وفي رد غير مباشر على تصريحات بسمة بوسيل، نشرت المغربية جليلة رسالة عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، أبدت فيها دهشتها من حديث بسمة بوسيل عن معاناتها خلال زواجها بتامر حسني. وقالت: هاي الحياة اللي انتي كنتي راح تنتحري عشانها وبسببها، أنا كنت أتمنى أعيشها مع الشخص الوحيد اللي حبيته بحياتي من 13 سنة.

وقالت جليلة أن الحياة الزوجية لا تخلو من المشاكل والظروف الصعبة، لكن الواحد ما ينسى عشرة العمر والأيام الحلوة، ويكون ناكراً للجميل، مؤكدة في رسالتها أهمية تقدير العلاقة السابقة، خاصة إذا كان الطرف الآخر هو والد الأبناء.

ورغم الانتقاد المبطن في رسالتها، أوضحت جليلة أنها لا تهاجم بسمة بوسيل، بل تعبر عن سلامها الداخلي تجاهها، موجهة نصيحة مهمة لها: نصيحة مهمة خديها أو خليها، اليوم أنا عندي سلام داخلي معك وما بهاجمك، بس عمرنا ما ننزل من قيمة الشخص اللي رفعنا وننسى فضله، خصوصاً إذا كان والد أولادك.

واختتمت جليلة رسالتها بجملة غامضة، تحمل معاني عميقة عن خصوصية المشاعر والعلاقات: بالنسبة لي ولمشاعري ولأحاسيسي أحب أقول كلمة وحدة فقط: هناك تفاصيل لا تُحكى إلا لله.